«Коммерсант»: журналисты Baza покупали информацию, но она касалась спорта

По версии следствия, сотрудники полиции из Белгородской области, Краснодарского и Красноярского краев предоставляли служебную информацию третьим лицам за денежное вознаграждение. Сначала уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), затем его переквалифицировали на статью о даче и получении взятки (ст. 290 и 291 УК РФ). После допросов троих сотрудников Baza отпустили, а Трифонов и Лукьянова остались под стражей. Адвокат главреда сообщил, что не смог сразу попасть к своему подзащитному, несмотря на наличие соглашения о защите.