«Коммерсант»: журналисты Baza покупали информацию, но она касалась спорта

Журналистов telegram-канала Baza обвиняют в получении информации у полицейских за взятки.
Задержанные силовиками журналисты Baza покупали информацию о спорте и селебрити. Об этом сообщает «Коммерсант».
«По данным “Ъ”, журналисты, которых допросили, сообщили СКР, что приобретали информацию и видео за деньги. Но речь не шла о происшествиях, а о спортивных или светских событиях», — говорится в сообщении на сайте издания.
Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и журналистка Татьяна Лукьянова были задержаны в Москве по подозрению в получении служебной информации от сотрудников полиции за незаконное вознаграждение. После обыска Трифонова доставили на допрос в следственное управление по Центральному административному округу Москвы. Одновременно силовики провели обыск в офисе Baza и также вызвали на допрос еще четырех работников редакции, среди которых была Татьяна Лукьянова.
По версии следствия, сотрудники полиции из Белгородской области, Краснодарского и Красноярского краев предоставляли служебную информацию третьим лицам за денежное вознаграждение. Сначала уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), затем его переквалифицировали на статью о даче и получении взятки (ст. 290 и 291 УК РФ). После допросов троих сотрудников Baza отпустили, а Трифонов и Лукьянова остались под стражей. Адвокат главреда сообщил, что не смог сразу попасть к своему подзащитному, несмотря на наличие соглашения о защите.
Ожидается, что задержанные могут провести до двух суток в изоляторе временного содержания. Следствие намерено в ближайшее время решить вопрос о необходимости обращения в суд с ходатайством об их аресте. Ранее по аналогичному обвинению был арестован руководитель свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров.