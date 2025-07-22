В швейцарских Альпах задержали туристов в нацистской форме

В Швейцарии полиция кантона Берн 19 июля провела профилактическую беседу с группой туристов, передвигавшихся в горах в форме с нацистской символикой. Как сообщает издание Blick, инцидент произошёл в районе горного массива Вильдхорн на юго-западе страны.
По данным газеты, около 25 молодых людей из США и ряда европейских государств, включая Данию и Швейцарию, совершали пеший переход в экипировке, содержащей элементы нацистской атрибутики. После жалоб очевидцев правоохранители установили личности участников группы и потребовали снять запрещённую символику во избежание конфликтов с другими туристами.
Примечательно, что в Швейцарии до сих пор отсутствует законодательный запрет на демонстрацию нацистской символики, в отличие от большинства европейских стран. В 2024 году парламент конфедерации одобрил соответствующий законопроект, предусматривающий штраф до 200 франков за использование свастики или нацистское приветствие. Ожидается, что в ближайшее время норма вступит в силу.
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