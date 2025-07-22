В швейцарских Альпах задержали туристов в нацистской форме

Примечательно, что в Швейцарии до сих пор отсутствует законодательный запрет на демонстрацию нацистской символики, в отличие от большинства европейских стран. В 2024 году парламент конфедерации одобрил соответствующий законопроект, предусматривающий штраф до 200 франков за использование свастики или нацистское приветствие. Ожидается, что в ближайшее время норма вступит в силу.