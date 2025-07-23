СК задержал продюсера Baza по делу о даче взятки

Лукьянову задержали по статье 291 УК РФ (дача взятки) и доставили в следственное управление по Центральному округу Москвы, где уже находится Трифонов. Ранее в СКР сообщили о задержании главреда Baza и его коллеги по аналогичному подозрению. В ходе обысков в редакции и квартире Трифонова изъяли электронные носители и документы.