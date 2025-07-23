СК задержал продюсера Baza по делу о даче взятки

Продюсер Telegram-канала Baza Татьяна Лукьянова стала фигуранткой уголовного дела о даче взятки наряду с главным редактором издания Глебом Трифоновым. По данным ТАСС, информацию подтвердили в правоохранительных органах.
Лукьянову задержали по статье 291 УК РФ (дача взятки) и доставили в следственное управление по Центральному округу Москвы, где уже находится Трифонов. Ранее в СКР сообщили о задержании главреда Baza и его коллеги по аналогичному подозрению. В ходе обысков в редакции и квартире Трифонова изъяли электронные носители и документы.
Отдельно следствие рассматривает эпизоды с превышением полномочий полицейскими (ст. 286 УК РФ) в Красноярском и Краснодарском краях, а также Белгородской области. Трое задержанных сотрудников МВД будут этапированы в Москву для допросов.
Ранее сообщалось, что осужденных к пожизненному сроку впервые стали хоронить в именных могилах.