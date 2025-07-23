Минтранс России создал оперштаб после аварии на Городецком гидроузле

На месте происшествия сейчас находится вся необходимая техника, в том числе 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом. С ее помощью которой будут проводиться работы по демонтажу аварийной конструкции, которая мешает проходу судов.