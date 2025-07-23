Минтранс России создал оперштаб после аварии на Городецком гидроузле

Министерство транспорта РФ создало оперативный штаб для координации работ после аварии, которая произошла на Городецком гидроузле. Об этом сообщили во вторник, 22 июля, в ведомстве.
О точных сроках возобновления навигации по Волге в Нижегородской области станет известно после проведения исследовательских работ, уточнили в министерстве.
На месте происшествия сейчас находится вся необходимая техника, в том числе 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом. С ее помощью которой будут проводиться работы по демонтажу аварийной конструкции, которая мешает проходу судов.
Утром в среду, 23 июля, к обследованию поврежденного шлюза подключатся водолазы, они осмотрят подводную часть оголовка.
Пассажирам круизных судов, которые из-за аварии не смогли пройти шлюз, может быть предложен возврат денег. Тех, кто будет вынужден сойти на берег, обеспечат транспортом, сказано в Telegram-канале Минтранса.
Минимум 28 человек утонули в результате затопления туристического судна в заливе Халонг на севере Вьетнама из-за шторма.