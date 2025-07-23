51 беспилотник уничтожили над Россией. Онлайн-трансляция

Десятки беспилотников уничтожены над семью регионами РФ.
Российские силы противовоздушной обороны за два с половиной часа уничтожили 51 украинский беспилотник над семью регионами страны. Налет был совершен на Брянскую, Курскую, Ростовскую, Орловскую, Калужскую, Тульскую и Липецкую области. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.
02:20 По данным Минобороны, 22 июля в период с 21:00 до 23:40 (мск) средствами ПВО уничтожен 51 беспилотный летательный аппарат ВСУ:
28 БПЛА — над территорией Брянской области;10 БПЛА — над территорией Курской области;6 БПЛА — над территорией Ростовская области;4 БПЛА — над территорией Орловской области;1 БПЛА — над территорией Калужской области;1 БПЛА — над территорией Тульской области;1 БПЛА — над территорией Липецкой области.