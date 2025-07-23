Над регионами РФ сбили 51 БПЛА за два с половиной часа

Силами противовоздушной обороны над регионами России вновь зафиксированы и уничтожены украинские беспилотники. Всего за вечер 22 июля ликвидирован 51 дрон ВСУ. Соответствующими данными поделились в пресс-службе Минобороны России.
БПЛА уничтожили над территориями семи областей РФ. В их числе Брянский, Курский, Ростовский регионы. Кроме того, дроны обнаружили над Калужской, Тульской и Липецкой областями. Наибольшее число БПЛА сбили над Брянским регионом.
«22 июля в период с 21.00 мск до 23.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в уведомлении.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше