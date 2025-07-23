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Над регионами РФ сбили 51 БПЛА за два с половиной часа

Вечером 22 июля силы ПВО уничтожили 51 украинский дрон.

Источник: Комсомольская правда

Силами противовоздушной обороны над регионами России вновь зафиксированы и уничтожены украинские беспилотники. Всего за вечер 22 июля ликвидирован 51 дрон ВСУ. Соответствующими данными поделились в пресс-службе Минобороны России.

БПЛА уничтожили над территориями семи областей РФ. В их числе Брянский, Курский, Ростовский регионы. Кроме того, дроны обнаружили над Калужской, Тульской и Липецкой областями. Наибольшее число БПЛА сбили над Брянским регионом.

«22 июля в период с 21.00 мск до 23.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в уведомлении.

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