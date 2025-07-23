Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила 51 украинский БПЛА над регионами России вечером 22 июля

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа в период с 21:00 по 23:40 по московскому времени во вторник, 22 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, дежурные средства ПВО успешно перехватили и сбили указанные дроны над несколькими регионами страны.

Наибольшее количество беспилотников — 28 — было уничтожено над территорией Брянской области. Ещё 10 БПЛА были перехвачены над Курской областью, шесть — над Ростовской и четыре — над Орловской областью. По одному беспилотнику также было сбито над территориями Калужской, Тульской и Липецкой областей.

Ранее Life.ru писал, что вечером во вторник ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область. В результате удара вражеского дрона по частному дому пострадал мирный житель.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше