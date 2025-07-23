ПВО сбила 51 украинский БПЛА над регионами России вечером 22 июля

По данным ведомства, дежурные средства ПВО успешно перехватили и сбили указанные дроны над несколькими регионами страны.
Наибольшее количество беспилотников — 28 — было уничтожено над территорией Брянской области. Ещё 10 БПЛА были перехвачены над Курской областью, шесть — над Ростовской и четыре — над Орловской областью. По одному беспилотнику также было сбито над территориями Калужской, Тульской и Липецкой областей.
Ранее Life.ru писал, что вечером во вторник ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область. В результате удара вражеского дрона по частному дому пострадал мирный житель.