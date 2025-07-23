Shot: Более 10 взрывов прозвучало в пригороде Ростова-на-Дону и Таганрога

Более 10 взрывов прогремело в пригороде Ростова-на-Дону и Таганрога. Очевидцы рассказали, что система противовоздушной обороны сработала по украинским беспилотникам типа «Лютый». Об этом в среду, 23 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Около 20 минут назад в пригороде Ростова-на-Дону прогремело от двух до пяти взрывов. Также очевидцы из Таганрога рассказали, что было слышно минимум пять взрывов и слышен звук двигателей в небе. В некоторых районах были видны вспышки в небе, — говорится в публикации.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
За ночь силы противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников ВСУ над регионами РФ, сообщили 22 июля в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, девять БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Ростовской областью и шесть — над Калужским регионом.
Ведомство накануне передало, что ВС РФ сбили 364 дрона и две управляемые авиабомбы ВСУ. Кроме того, ночью 20 июля над российскими регионами сбили 93 беспилотника, 19 из них — над столичным регионом.