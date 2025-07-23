Над Россией сбили 51 БПЛА менее, чем за три часа

По данным военного ведомства, в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени большинство беспилотников — 28 единиц — были сбиты над Брянской областью. Десять дронов уничтожены в небе над Курской областью, шесть — над Ростовской областью, четыре — над Орловской областью. Кроме того, по одному беспилотнику было ликвидировано над территориями Калужской, Тульской и Липецкой областей.