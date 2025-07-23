Над Россией сбили 51 БПЛА менее, чем за три часа

ПВО ликвидировала более полусотни дронов.
Вечером 22 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в семи регионах страны. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны России.
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По данным военного ведомства, в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени большинство беспилотников — 28 единиц — были сбиты над Брянской областью. Десять дронов уничтожены в небе над Курской областью, шесть — над Ростовской областью, четыре — над Орловской областью. Кроме того, по одному беспилотнику было ликвидировано над территориями Калужской, Тульской и Липецкой областей.
Как сообщало URA.RU ранее, 21 июля российские ПВО также сбили 25 дронов в разных регионах. При этом ночью 20 июля было уничтожено 93 беспилотника, из которых 38 — в Брянской области.