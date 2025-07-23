Захарова заявила о спланированном ударе ВСУ по военкору Журавлёву два года назад

Захарова отметила, что журналист подвергся воздействию высокоточного кассетного боеприпаса, используемого в американской системе залпового огня HIMARS. Это свидетельствует о заранее подготовленном характере атаки и продуманности действий исполнителей.
Она также подчеркнула отсутствие реакции со стороны Запада и международных организаций на нападения на российских журналистов. Такое бездействие, по её мнению, на руку украинским националистам. Захарова добавила, что все причастные к инциденту понесут наказание.
Ростислав Журавлёв погиб в июле 2023 года во время спецоперации. Он стал жертвой обстрела украинских войск в районе населённого пункта Пятихатки. Причиной гибели стал разрыв кассетного суббоеприпаса. При этом его коллеги — фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков — получили ранения. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Журавлёва орденом Мужества, а в его родном городе предложили назвать одну из улиц в его честь.