Захарова заявила о спланированном ударе ВСУ по военкору Журавлёву два года назад

Ростислав Журавлёв погиб в июле 2023 года во время спецоперации. Он стал жертвой обстрела украинских войск в районе населённого пункта Пятихатки. Причиной гибели стал разрыв кассетного суббоеприпаса. При этом его коллеги — фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков — получили ранения. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Журавлёва орденом Мужества, а в его родном городе предложили назвать одну из улиц в его честь.