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Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили 51 украинский беспилотник в семи регионах РФ. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

Силы противовоздушной обороны сбили 51 украинский беспилотник в семи регионах РФ. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

— 22 июля в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени дежурными средствами ПВО был ликвидирован 51 беспилотник ВСУ, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Из них в Брянской области ликвидировали 28 дронов, в Курской — 10 БПЛА, в Ростовской — шесть беспилотников, в Орловской — четыре, в Тульской, Калужской и Липецкой — по одному.

Более 10 взрывов прозвучало в пригороде Ростова-на-Дону и Таганрога. Очевидцы рассказали, что система противовоздушной обороны сработала по беспилотникам ВСУ типа «Лютый», сообщил 23 июля Telegram-канал Shot.

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщили 22 июля в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, девять БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Ростовской областью и шесть — над Калужским регионом.

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