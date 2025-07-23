WSJ: Киеву грозит прекращение поддержки Запада из-за законов по поводу коррупции

Ранее сообщалось, что в отношении сотрудников НАБУ проводились обыски по подозрению в коррупции и госизмене, а глава ведомства Руслан Магомедрасулов был задержан СБУ. Эти события происходят на фоне обращений Киева к европейским странам с просьбой о дополнительной финансовой поддержке.