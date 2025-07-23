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WSJ: Киеву грозит прекращение поддержки Запада из-за законов по поводу коррупции

Киев рискует остаться без поддержки западных партнеров из-за давления на антикоррупционные органы. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Киев может лишиться поддержи западных союзников из-за угрозы антикоррупционным службам.

Киев рискует остаться без поддержки западных партнеров из-за давления на антикоррупционные органы. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Киев может лишиться поддержки Запада из-за притеснения антикоррупционных служб», — передает слова газеты telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Также по данным WSJ, Национальное антикоррупционное бюро Украины было учреждено по инициативе западных партнеров с целью укрепления нового руководства страны.

Ранее сообщалось, что в отношении сотрудников НАБУ проводились обыски по подозрению в коррупции и госизмене, а глава ведомства Руслан Магомедрасулов был задержан СБУ. Эти события происходят на фоне обращений Киева к европейским странам с просьбой о дополнительной финансовой поддержке.