Mash: ВСУ атаковали Новочеркасск Ростовской области

Вооруженные силы Украины атаковали Новочеркасск Ростовской области. Местные жители рассказали, что обломки беспилотников упали в центре города. Об этом в среду, 23 июля, сообщил Telegram-канал Mash.
— Целью врага была Новочеркасская ГРЭС. В городе работают средства противовоздушной обороны. Один БПЛА был сбит в районе Троицкой площади, другие, по данным местных пабликов, тоже уничтожены, — сказано в публикации.
22 июля в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени дежурными средствами ПВО был ликвидирован 51 беспилотник ВСУ, сообщили в МИнистерстве обороны России.
Более 10 взрывов прозвучало в пригороде Ростова-на-Дону и Таганрога. Очевидцы рассказали, что система противовоздушной обороны сработала по беспилотникам ВСУ типа «Лютый», сообщил 23 июля Telegram-канал Shot.
За ночь силы противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщили 22 июля в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, девять БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Ростовской областью и шесть — над Калужским регионом.