«Известия»: серьезные нарушения нашли в строительстве обороны Брянской области

Силовики нашли существенные расхождения в документах по строительству оборонительных сооружений.
Следствие выявило значительное расхождение между количеством оборонительных укреплений, заявленных как построенные, и реально возведенными объектами в Брянской области, где ранее по подозрению в хищениях при сооружении конструкций задержали вице-губернатора региона Николая Симоненко. Именно эти несовпадения стали поводом для уголовного дела.
«Следствие обнаружило колоссальную разницу в количестве профинансированных и реально установленных оборонительных укреплений на границе Брянской области с Украиной. Помимо этого, согласно материалам дела, подрядчики использовали при их строительстве бетон худшего качества, чем было заявлено в проектной документации», — пишут «Известия».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОбыски проходят у замгубернатора Брянской области Симоненко: кто он такой и за что привлекался ранее.
Как сообщало URA.RU ранее, 22 июля у вице-губернатора Брянской области Симоненко начались обыски. Следственные мероприятия проходили дома и на рабочем месте чиновника. Он курировал работу департамента строительства, управления архитектуры и градостроительства, а также Государственной строительной инспекции региона.
Позднее Симоненко задержали и отправили в Москву. Ему грозит до десяти лет лишения свободы в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями.