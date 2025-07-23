«Известия»: серьезные нарушения нашли в строительстве обороны Брянской области

Следствие выявило значительное расхождение между количеством оборонительных укреплений, заявленных как построенные, и реально возведенными объектами в Брянской области, где ранее по подозрению в хищениях при сооружении конструкций задержали вице-губернатора региона Николая Симоненко. Именно эти несовпадения стали поводом для уголовного дела.