Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: в пригороде Ростова и Таганроге прогремели взрывы

Взрывы прогремели в пригороде Ростова-на-Дону и Таганроге. Местные жители сообщают, что слышали звуки беспилотников, которые летели на низкой высоте.

Звуки беспилотников и несколько взрывов слышали местные жители.

Взрывы прогремели в пригороде Ростова-на-Дону и Таганроге. Местные жители сообщают, что слышали звуки беспилотников, которые летели на низкой высоте.

«По словам очевидцев, в пригороде Ростова прогремело от двух до пяти взрывов, а в Таганроге — по меньшей мере пять. По словам очевидцев, система ПВО сработала по украинским БПЛА типа “Лютый”. Местные жители утверждают, что беспилотники летели на низкой высоте», — сообщает telegram-канал Shot.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Тульской области прогремели взрывы.

Официальных данных пока нет. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Вечером 22 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в семи региона страны 51 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше