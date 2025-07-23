Spectator: Украина рискует попасть под санкции Евросоюза из-за ликвидации НАБУ

«Зеленский, похоже, крупно просчитался в оценке последствий для своих западных спонсоров. Международные антикоррупционные организации, украинские группы гражданского общества, местная независимая пресса и западные дипломаты предупреждали его [Зеленского], что принятие этого закона (о ликвидации антикоррупционных агентств — прим. URA.RU) может поставить под угрозу процесс вступления страны в ЕC, отменить ее безвизовый режим и даже привести к санкциям Евросоюза против Украины», — указано в материале британского издания Spectator.