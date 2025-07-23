В московских аэропортах задерживаются почти 40 рейсов

Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержки менее чем в два часа, так как они являются обычными для аэропортов. При этом все аэропорты Москвы всепогодные, поэтому изменение расписания, как правило, бывает незначительным. Задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов, как правило, являются традиционными и носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.