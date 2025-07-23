По делу экс-замгубернатора Брянской области проходят пять человек

Сергея Тимошенко задержали в середине марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Его сыну вменяют посредничество в получении взятки. Они были арестованы, обоим суд продлил сроки содержания под стражей до 13 августа.
Согласно документам, 13 марта СУ СК России по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Тимошенко по признакам двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), в отношении Антона Тимошенко — по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Кроме того, уголовное дело возбуждено «в отношении Л. А. Б. по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве — ред.), в отношении М. Р. А. по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки — ред.), в отношении К. Н. Р. по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки — ред.)».
РИА Новости не располагает комментарием регионального СУ СК о статусе фигурантов на данный момент и этапе расследования дела.
По версии следствия, Сергей Тимошенко курировал в 2019—2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности экс-замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток, по версии следствия, бывший замгубернатора получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника.