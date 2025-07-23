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На Камчатке у восьми воспитанников детских садов выявили признаки отравления

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июля. /ТАСС/. Правоохранители проводят проверку по факту сообщений об отравлении детей в дошкольных учреждениях города Елизово. Признаки заболевания, предварительно, обнаружены у восьми несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, 22 июля текущего года несколько дошколят из учреждений № 1 и № 9 г. Елизово почувствовали недомогание с признаками кишечного отравления. Родители пятерых малышей обратились на прием к врачу самостоятельно, еще троим детям вызывали скорую помощь», — говорится в сообщении.

В ходе обследования у детей взяли анализы, госпитализация дошкольникам не потребовалась. Проводится проверка, прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в организациях. При наличии оснований примут меры реагирования.