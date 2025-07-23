На Камчатке у восьми воспитанников детских садов выявили признаки отравления

«По предварительной информации, 22 июля текущего года несколько дошколят из учреждений № 1 и № 9 г. Елизово почувствовали недомогание с признаками кишечного отравления. Родители пятерых малышей обратились на прием к врачу самостоятельно, еще троим детям вызывали скорую помощь», — говорится в сообщении.