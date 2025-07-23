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Пятнадцать человек эвакуировали при пожаре в квартире дома на юге Москвы

Пожар произошел в квартире дома на юге столицы. Об этом в среду, 23 июля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Пожар произошел в квартире дома на юге столицы. Об этом в среду, 23 июля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание случилось на улице Мытной, 25, корпус 1.

— Три человека спрыгнули с балкона четвертого этажа. Эвакуировано 15 человек из соседних квартир, — рассказал источник «ВМ».

Позже стало известно, что при пожаре пострадали два человека. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

21 июля в отделении реанимации городской клинической больницы № 52 в Москве произошло задымление. Никто из пациентов медучреждения не пострадал.

17 июля два человека пострадали в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома в столичном районе Северное Чертаново.