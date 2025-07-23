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В Астане вспыхнул пожар в трехэтажном здании

В Астане вспыхнул пожар в трёхэтажном здании по улице Аскара Токпанова, передает BAQ.KZ. со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Источник: МЧС РК

По прибытии экстренных служб огонь уже распространился, происходило открытое горение.

На месте был оперативно развёрнут штаб пожаротушения. Для ликвидации возгорания организовали подачу воды, применялись несколько водяных стволов. Тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и значительной пожарной нагрузкой.

Силами пожарных удалось не допустить перекидывания огня на расположенный всего в пяти метрах жилой коттедж. Работы велись по повышенному рангу сложности, было задействовано более 100 человек личного состава и около 30 единиц техники.

Предварительная площадь пожара составила 800 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

сообщили в пресс-службе МЧС