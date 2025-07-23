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Количество пострадавших при пожаре в доме на юге Москвы выросло до пяти человек

Количество пострадавших при пожаре в квартире дома на юге столицы увеличилось до пяти человек. Об этом в среду, 23 июля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Количество пострадавших при пожаре в квартире дома на юге столицы увеличилось до пяти человек. Об этом в среду, 23 июля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

— Пять человек госпитализировано, еще четверых осматривают медики скорой помощи, — рассказал источник «ВМ».

Также площадь пожара увеличилась до 100 квадратных метров.

Возгорание произошло на улице Мытной, 25, корпус 1. Три человека спрыгнули с балкона четвертого этажа. Эвакуировано 15 человек из соседних квартир. При пожаре пострадали два человека. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

17 июля два человека пострадали в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома в столичном районе Северное Чертаново.