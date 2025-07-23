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В Москве при пожаре в жилом доме погиб человек и еще девять пострадали

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Возгорание произошло на четвертом этаже жилого дома в Москве. Пострадали девять человек, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«На Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Из подъезда дома огнеборцы вывели 15 человек. К сожалению, на пожаре пострадали девять человек», — говорится в сообщении.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа — им оказывается помощь.

На данный момент пожар локализован на площади 100 кв. метров. На месте работают 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.

Позже в столичном МЧС сообщили, что на четвертом этаже дома обнаружили тело одного погибшего при пожаре. Огнеборцы также спасли двух человек.