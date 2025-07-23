В Москве при пожаре из окон выпрыгнули люди. Онлайн-трансляция

Несколько квартир жилого дома горят в Москве.
В Москве загорелись две квартиры и крыша жилого дома на улице Мытная. Девять человек пострадали. Три человека выпрыгнули из окна 4-го этажа. Эвакуировано 15 человек. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.
05:05 Пожар локализован на площади 100 квадратных метров, на месте работают 34 сотрудника МЧС и 10 единиц техники, спасены двое, в очаге обнаружен погибший, подтвердили в telegram-канале министерства. Ранее предварительную информацию о погибшем сообщал telegram-канал «Осторожно, Москва».
05:01 Пожар в жилом доме на улице Мытная охватил площадь около 60 квадратных метров, огонь частично перекинулся на кровлю. Сейчас ведется ликвидация возгорания, ранее сообщили в Агентстве городских новостей «Москва».
04:56 Жители района, где происходит пожар, жалуются на запах гари, передает telegram-канал «Осторожно, Москва».
04:50 Пожар произошел в квартире на четвертом этаже дома № 25, корпус 1 на улице Мытная, идет спасение людей. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», трое человек уже прыгнули из окон.
04:47 В Москве на улице Мытная загорелись крыша и верхние этажи четырехэтажного жилого дома. По данным SHOT, есть пострадавшие, их увозят на скорой, на месте работают не менее пяти пожарных машин.