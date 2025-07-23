Девять человек пострадали при пожаре в Москве

«На Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа — они находятся в скорой. Всего на пожаре пострадали девять человек», — сообщается в telegram-канале «МЧС Москвы».