Девять человек пострадали при пожаре в Москве

На месте происшествия работают 34 пожарных (архивное фото).
Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Москве на улице Мытной. О происшествии сообщает МЧС.
«На Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа — они находятся в скорой. Всего на пожаре пострадали девять человек», — сообщается в telegram-канале «МЧС Москвы».
Огнеборцы вывели из подъезда дома 15 жильцов. На месте происшествия работают 34 сотрудника спасательного ведомства и 10 единиц техники. Они тушат пожар в доме.
Ранее, утром 22 июля, пожар произошел и в девятиэтажном жилом доме в Нефтеюганске (ХМАО), где спасатели эвакуировали 18 человек, включая двух детей. В результате возгорания пострадал один мужчина.