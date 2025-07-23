Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы

Один человек погиб при пожаре в квартире на юге столицы. Об этом в среду, 23 июля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах города.
— Один человек погиб в горящей квартире, — рассказал он.
Возгорание произошло на улице Мытной, 25, корпус 1. Три человека спрыгнули с балкона четвертого этажа. Эвакуировано 15 человек из соседних квартир. При пожаре пострадали два человека. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
Количество пострадавших при пожаре в квартире дома на юге Москвы увеличилось до пяти человек. Также площадь пожара выросла до 100 квадратных метров.
17 июля два человека пострадали в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома в столичном районе Северное Чертаново.