На Камчатке расследуют случай массового отравления в детсадах

В Камчатском крае начата проверка по факту массового недомогания воспитанников детских садов Елизово. По данным прокуратуры региона, симптомы, характерные для пищевого отравления, проявились у восьми дошкольников.
Инцидент произошел 22 июля в двух образовательных учреждениях города. Пятеро детей были доставлены в медучреждения родителями, еще троим потребовался вызов скорой помощи. Медики провели необходимые обследования, включая забор анализов, однако госпитализация не понадобилась.
Надзорные органы проверяют соблюдение санитарных норм в детских садах. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.
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