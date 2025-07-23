На Камчатке расследуют случай массового отравления в детсадах

Инцидент произошел 22 июля в двух образовательных учреждениях города. Пятеро детей были доставлены в медучреждения родителями, еще троим потребовался вызов скорой помощи. Медики провели необходимые обследования, включая забор анализов, однако госпитализация не понадобилась.