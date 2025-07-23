МЧС: девять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Москве

Ночью 23 июля в Москве загорелись две квартиры. Они находятся в доме на Мытной улице. В результате пожара пострадали девять человек. Такой информацией поделились в пресс-службе московского МЧС.
В сообщении указано, что горели две квартиры и балкон на четвертом этаже. По данным столичного МЧС, три человека выпрыгнули из окна до прибытия спасателей. Им оказывают медицинскую помощь.
«Из подъезда дома огнеборцы вывели 15 человек. К сожалению, на пожаре пострадали 9 человек. На месте работают 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России», — говорится в оповещении.
Днем 21 июля спасатели боролись с возгоранием в Белгородской области. Пожар случился в Губкине в трехкомнатной квартире. Из-за сильного задымления личный состав спасателей эвакуировал по лестничным маршам 15 жильцов многоэтажки.