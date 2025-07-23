Один человек погиб во время пожара в Москве

В результате крупного пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек, один погиб. Пожарные ликвидируют возгорание в двух квартирах и балконе на четвертом этаже, где огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Москвы.