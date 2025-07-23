Один человек погиб во время пожара в Москве

Пожар в доме удалось локализовать.
В результате крупного пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек, один погиб. Пожарные ликвидируют возгорание в двух квартирах и балконе на четвертом этаже, где огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Москвы.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа и сейчас находятся под наблюдением врачей скорой помощи. Удалось эвакуировать 15 жильцов. Девять человек пострадали. Двоих удалось спасти из очага возгорания. К сожалению, в одной из квартир обнаружен погибший», — уточнили в ведомстве.
Также в столичном МЧС добавили, что на месте происшествия работают 34 сотрудника и задействовано 10 единиц техники. Пожар локализован.
Как сообщало URA.RU, возгорание произошло 23 июля утром. Очевидцы поделились кадрами происшествия в социальных сетях.