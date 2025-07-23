Экс-главе Керчи предъявили обвинение в превышении полномочий

Экс-чиновника обвиняют в превышении полномочий.
Бывшему главе администрации Керчи Святославу Брусакову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, предусмотренном пунктом «г» части 3 статьи 286 УК РФ. Об этом сообщается в материалах следствия.
«Брусакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом “г” части 3 статьи 286 УК РФ (“Превышение должностных полномочий”). Был допрошен в качестве обвиняемого», — говорится в документах, на которые ссылается РИА Новости. В правоохранительных органах уточнили, что действия бывшего чиновника связаны с распоряжением муниципальной землей. После задержания в конце мая Брусакова заключили под стражу.
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По данным источников, Святослав Брусаков оставил пост главы администрации Керчи 1 июля 2024 года. Его отставке предшествовала публичная критика со стороны главы Республики Крым Сергея Аксенова, который выразил недовольство состоянием дел в городе. Пресс-служба администрации Керчи пока не комментирует ситуацию. Расследование уголовного дела продолжается, другие детали не раскрываются.