Экс-главе Керчи предъявили обвинение в превышении полномочий

«Брусакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом “г” части 3 статьи 286 УК РФ (“Превышение должностных полномочий”). Был допрошен в качестве обвиняемого», — говорится в документах, на которые ссылается РИА Новости. В правоохранительных органах уточнили, что действия бывшего чиновника связаны с распоряжением муниципальной землей. После задержания в конце мая Брусакова заключили под стражу.