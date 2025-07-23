Пожар в Москве удалось локализовать на 100 квадратах

ЧП произошло рано утром 23 июля.
Крупный пожар на Мытной улице в столице РФ локализован на площади в 100 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Москвы.
«Возгорание локализовано на площади 100 квадратных метров», — указано в telegram-канале ведомства. По данным спасателей, в одном из жилых домов ранее загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже.
В результате ЧП погиб один человек. До прибытия пожарных формирований трое выпрыгнули из окна, пишет RT. Всего пострадавших девять. Были эвакуированы 15. По сообщению очевидцев, на месте работают не менее пяти расчетов.