При пожаре в жилом доме на юге Москвы пострадали девять человек

По меньшей мере девять человек пострадали в результате пожара, который произошёл в жилом доме на Мытной улице в Южном административном округе Москвы, сообщили в управлении МЧС по российской столице.
Огонь охватил две квартиры и балкон на четвертом этаже.
«Из подъезда дома огнеборцы вывели 15 человек. К сожалению, на пожаре пострадали 9 человек», — отметило столичное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
Для ликвидации возгорания были привлечены 34 специалиста и десять единиц техники. Они смогли локализовать пожар на площади 100 кв. метров. Также удалось спасти ещё двоих человек. В одной из квартир было обнаружено тело погибшего.
Напомним, 20 июля в станице Анапской в Краснодарском крае произошёл пожар в здании реабилитационного центра. Из горящего помещения были эвакуированы 25 человек. Огонь охватил площадь примерно в 200 кв. метров.