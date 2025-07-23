Бортпроводнику «Аэрофлота» присудили около 500 тысяч рублей по искам к СМИ

Бортпроводник авиакомпании «Аэрофлот» выиграл суды по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации к ряду СМИ. Поводом для обращения в инстанцию стала статья в октябре 2023 года, где содержалась недостоверная информация о его задержании полицией в аэропорту Шереметьево якобы в состоянии наркотического опьянения.