Бортпроводнику «Аэрофлота» присудили около 500 тысяч рублей по искам к СМИ

Бортпроводник авиакомпании «Аэрофлот» выиграл суды по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации к ряду СМИ. Поводом для обращения в инстанцию стала статья в октябре 2023 года, где содержалась недостоверная информация о его задержании полицией в аэропорту Шереметьево якобы в состоянии наркотического опьянения.
Мужчина обратился в суд за защитой своих прав. «Аэрофлот» оказал ему юридическую поддержку и обеспечил сопровождение на всех стадиях судебного процесса.
Пресненский и Симоновский суды в Москве вынесли решения в пользу бортпроводника. С ответчиков взыскали компенсацию морального вреда в размере более полумиллиона рублей. Также суд обязал СМИ опровергнуть ложные сведения на своих интернет-ресурсах.
— Суды подтвердили недопустимость распространения ложной информации, которая наносит ущерб профессиональному имиджу специалистов авиационной отрасли, — отметили в Telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».
Москвичка, которую уволили из компании из-за искусственного интеллекта, выиграла дело против работодателя в суде и получила 1,5 миллиона рублей. В компании, в которой ранее работала девушка, решили отдать часть ее функционала ИИ.