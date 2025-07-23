Губернатор Миляев: 12 БПЛА ликвидировано над Тульской областью ночью 23 июля

БПЛА сбивают над территорией России.
В ночь на 23 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.
«Этой ночью подразделениями ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака. В ходе боевой работы было уничтожено еще 12 БПЛА. Пострадавших нет. Информация о возможных повреждениях из-за падения обломков беспилотников уточняется», — сообщил глава региона.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДва беспилотника ВСУ сбиты на подлете к Москве.
По словам Миляева, угроза новых атак беспилотников в Тульской области сохраняется. Власти продолжают контролировать ситуацию и просят жителей соблюдать спокойствие, а при обнаружении подозрительных предметов немедленно информировать экстренные службы.