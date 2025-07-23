Губернатор Миляев сообщил об уничтожении 12 БПЛА над Тульской областью

Украинские дроны попытались атаковать территорию Тульской области ночью 23 июля. В результате силами ПВО ликвидировано 12 беспилотников. Об этом оповестил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
Он предупредил жителей, что опасность атаки БПЛА всё ещё сохраняется. Губернатор напомнил также телефоны экстренных служб: 01, 101 и 112.
«Пострадавших нет. Информация о возможных повреждениях из-за падения обломков БПЛА уточняется», — написал Дмитрий Миляев.
Вечером 22 июля силы ПВО уничтожили 51 дрон ВСУ. В том числе, один БПЛА сбит над территорией Тульской области. Кроме того, дроны обнаружили над Калужской, Брянской, Липецкой и другими областями. Наибольшее число БПЛА сбили над Брянским регионом.