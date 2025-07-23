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МВД сообщило о задержании полицейских в связи с делом издания Baza

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о фактах разглашения служебной информации сотрудниками ведомства в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о фактах разглашения служебной информации сотрудниками ведомства в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях. По данным министерства, полученные третьими лицами сведения впоследствии публично распространялись.

Трое задержанных сотрудников МВД будут этапированы в Москву для допросов.

Напомним, что продюсер Telegram-канала Baza Татьяна Лукьянова стала фигуранткой уголовного дела о даче взятки наряду с главным редактором издания Глебом Трифоновым.

Ранее сообщалось, что экс-главе Керчи Брусакова обвинили в превышении полномочий.

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