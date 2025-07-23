Хабаровчанка попала в больницу из-за загоревшегося кондиционера

Когда пожарные приехали на вызов в пятиэтажный дом на улице Ворошилова в Южном микрорайоне города, из окна квартиры валил дым. Как выяснилось, пожар начался из-за загоревшегося кондиционера, в результате выгорела комната на площади 15 квадратных метров.