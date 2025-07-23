Хабаровчанка попала в больницу из-за загоревшегося кондиционера

В Хабаровске в квартире загорелся кондиционер, живущая там горожанка госпитализирована, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Когда пожарные приехали на вызов в пятиэтажный дом на улице Ворошилова в Южном микрорайоне города, из окна квартиры валил дым. Как выяснилось, пожар начался из-за загоревшегося кондиционера, в результате выгорела комната на площади 15 квадратных метров.
Хозяйка квартиры госпитализирована с отравлением дымом. Из соседней квартиры пожарные вывели пятерых человек, из них четверо — дети. Тушение заняло чуть больше часа.
— На тушении пожара работали 8 человек и 3 единицы техники, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее на пожаре на улице Станиславского в Хабаровске погибли супруги.