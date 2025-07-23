Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанка попала в больницу из-за загоревшегося кондиционера

Из соседней квартиры пожарные вывели четверых детей.

Источник: AP 2024

В Хабаровске в квартире загорелся кондиционер, живущая там горожанка госпитализирована, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Когда пожарные приехали на вызов в пятиэтажный дом на улице Ворошилова в Южном микрорайоне города, из окна квартиры валил дым. Как выяснилось, пожар начался из-за загоревшегося кондиционера, в результате выгорела комната на площади 15 квадратных метров.

Хозяйка квартиры госпитализирована с отравлением дымом. Из соседней квартиры пожарные вывели пятерых человек, из них четверо — дети. Тушение заняло чуть больше часа.

— На тушении пожара работали 8 человек и 3 единицы техники, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее на пожаре на улице Станиславского в Хабаровске погибли супруги.