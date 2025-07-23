В ночной атаке на Тульскую область ПВО сбила 13 беспилотников

Один дрон сбили около полуночи, о ликвидации ещё 12 стало известно после трёх часов утра. К счастью, люди не пострадали.
«Информация о возможных повреждениях из-за падения обломков БПЛА уточняется», — написал губернатор в Telegram-канале, добавив, что сейчас в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Этой же ночью в Ростовской области обломки украинского дрона рухнули рядом с проезжей частью. Дроны сбили над Новочеркасском.
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