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В ночной атаке на Тульскую область ПВО сбила 13 беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников на Тульскую область ночью 23 июля. Всего с начала суток уничтожили 13 вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Источник: Life.ru

Один дрон сбили около полуночи, о ликвидации ещё 12 стало известно после трёх часов утра. К счастью, люди не пострадали.

«Информация о возможных повреждениях из-за падения обломков БПЛА уточняется», — написал губернатор в Telegram-канале, добавив, что сейчас в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Этой же ночью в Ростовской области обломки украинского дрона рухнули рядом с проезжей частью. Дроны сбили над Новочеркасском.

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