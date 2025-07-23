Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в доме на юге Москвы

Семь из 11 пострадавших человек после пожара в квартире дома на юге столицы находятся в реанимации. Об этом в среду, 23 июля, сообщил источник РЕН ТВ.
— У выпавших из окон горящей квартиры на Мытной улице тяжелые травмы, включая переломы позвоночника, костей таза и бедра. Часть пострадавших людей получила отравление продуктами горения и ожоги, — говорится в Telegram-канале портала.
Возгорание произошло на улице Мытной, 25, корпус 1. Три человека спрыгнули с балкона четвертого этажа. Эвакуировано 15 человек из соседних квартир. При пожаре пострадали два человека. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
Количество пострадавших при пожаре в квартире дома на юге Москвы увеличилось до пяти человек. Также площадь пожара выросла до 100 квадратных метров. Один человек погиб в горящей квартире.
17 июля два человека пострадали в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома в столичном районе Северное Чертаново.