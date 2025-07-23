17-летний житель Хабаровска похитил у нового знакомого деньги и кольцо

В Хабаровске мужчина познакомился на улице с компанией молодых людей и пригласил их выпить. Спокойная прогулка закончилась ограблением — у местного жителя пропали деньги и золотое кольцо. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Житель Хабаровска шел по улице Калинина, когда встретил компанию молодежи. Он предложил им выпить и пригласил посидеть во дворе неподалеку.
«В разгар распития один из парней, 17-летний житель Центрального района, вытащил у мужчины из кармана кошелек с 22 тысячами рублей и снял с пальца золотое кольцо. Мужчина обратился в полицию. Он оценил общий ущерб в 68 тысяч рублей», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Полицейские установили личность подозреваемого. По его словам, деньги он уже потратил на развлечения, а кольцо выбросил — думал, что это бижутерия. У подростка изъяли смартфон — в счет возмещения ущерба.
По факту открыта статья УК РФ «Грабеж». Подростку грозит до четырех лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде.