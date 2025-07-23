17-летний житель Хабаровска похитил у нового знакомого деньги и кольцо

В Хабаровске мужчина познакомился на улице с компанией молодых людей и пригласил их выпить. Спокойная прогулка закончилась ограблением — у местного жителя пропали деньги и золотое кольцо. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Житель Хабаровска шел по улице Калинина, когда встретил компанию молодежи. Он предложил им выпить и пригласил посидеть во дворе неподалеку.