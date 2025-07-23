Пожар разгорелся в центре Москвы: что известно о пострадавших при возгорании в жилом доме

Ночью 23 июля в центре Москвы разгорелся пожар. В результате ЧП пострадало не менее девяти человек. Известно об одном погибшем. Соответствующими данными поделились в пресс-службе МЧС Москвы.
По данным на 04:15, спасателям удалось локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. Уточняется, что возгорание затронуло две квартиры на четвертом этаже, балкон и крышу жилого дома на Мытной улице.
По уточнению, трое жильцов покинули помещение до прибытия пожарных подразделений. Они выпрыгнули из окна четвертого этажа. Пострадавших осмотрели врачи скорой помощи.
В материале сказано, что на месте ЧП работали 34 сотрудника МЧС и десять единиц спецтехники. Пожарным удалось спасти двух человек. В очаге пожара обнаружили одного погибшего.
«Из подъезда дома огнеборцы вывели 15 человек. К сожалению, на пожаре пострадали 9 человек. На месте работают 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении.
В понедельник, 21 июля, пожар вспыхнул на Сахалине. Огонь охватил самую длинную в стране угольную конвейерную ленту. Она располагается у населенного пункта Никольское. По прибытии на место происшествия спасателей установили, что транспортерная лента горит на протяжении 200 метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
В тот же день без света остались 11 тысяч жителей Новороссийска. ЧП связано с энергоаварией. На подстанции произошел пожар, в результате которого вышли из строя 10 кабельных линий. Без света оставались жители сёл Кирилловка, Гайдук, и некоторых районов Новосибирска.
Пожары также случились в Ростовской области. Возгорания зафиксировали после ночной атаки беспилотников ВСУ. Пожары произошли во дворах частных домов. Объекты расположены в поселке Красный Сад Азовского района. На участках загорелась растительность. Все возгорания были оперативно потушены. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет. Дома также не понесли существенных повреждений. Атаку БПЛА отразили также в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе. В регионе за ночь сбили семь беспилотников.