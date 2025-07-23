Более 1,5 тыс. зданий Хабаровска остаются без электричества после циклона

«Скорость ветра 22 июля достигала 18 м/с, за час выпало более 8 мм осадков. В первый час стихии поступило 200 обращений от жителей города, из них 51 по обрыву проводов, 72 по падению веток и деревьев», — подсчитал глава городской администрации.