Силы ПВО уничтожили 51 дрон ВСУ за 2,5 часа над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии ликвидировали 51 украинский беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России с 21:00 до 23:40 мск 22 июля. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство обороны РФ.
«22 июля в период с 21;00 мск до 23;40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский БПЛА самолетного типа», — говорится в публикации.
Так, большая часть БПЛА противника, 28 единиц, уничтожены над Брянской областью. Над Курской областью — 10, шесть — над Ростовской. Кроме того, над Орловской областью российские военные ликвидировали четыре беспилотника.
Кроме того, по одному дрону силы противовоздушной обороны сбили в Калужской, Тульской и Липецкой областях.
Сутками ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 35 беспилотников Вооруженных сил Украины. Тогда также чаще всего противник предпринимал самые активные атаки на Брянскую область — здесь российские военные уничтожили девять украинских дронов. Семь — над Ростовской, шесть — над Калужской.
Вечером 21 июля боевики ВСУ также атаковали российские регионы. За несколько часов над рядом областей РФ ликвидировали 25 БПЛА. Дроны уничтожены над Ростовской, Брянской, Калужской областями. Кроме того, дроны ВСУ ликвидированы над Московским регионом и Республикой Крым. Наибольшее число беспилотников — 12 дронов — сбито над Ростовской областью.
Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь после сообщил, что в результате падения обломков вражеского дрона в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Три человека из диспетчерского пункта эвакуированы.
Подводя итоги минувшей недели, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за этом время боевики ВСУ в среднем больше 400 раз били по российским регионам России. Наиболее серьезным дроновым атакам подверглись на минувшей неделе Воронеж и Белгород. Из реактивной дальнобойной артиллерии были нанесены удары по Донецку и Горловке.