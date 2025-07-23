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Кашеварова: Военные вмешались в дело жестоко избитого в Москве подростка

Группа российских военнослужащих и силовиков вмешалась в дело жестоко избитого в столице 17-летнего подростка. Об этом сообщила общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

Группа российских военнослужащих и силовиков вмешалась в дело жестоко избитого в столице 17-летнего подростка. Об этом сообщила общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

По ее словам, бойцы приехали в палату пострадавшего, чтобы взять его «под свою опеку» и защиту, потому что ситуация в его семье является неблагополучной.

— Знаю, что Следственный комитет РФ ведет эту тему. И что дело не сбросят на тормозах, — написала она в Telegram-канале.

21 июля стало известно, что в лесу в районе Гольяново на подростка напала группа более старших молодых людей. Они раздели его, нанесли множество ударов, а также с помощью палки попытались совершить сексуальное насилие.

По информации, предоставленной Коллегией адвокатов «Колотушкин, Миклашевская и Партнеры», представляющей интересы пострадавшего, «суд» над подростком устроили представители группировки, которые ранее уже издевались над молодыми людьми. Роль «судьи» исполнила девушка, которая постановила «наказать» парня.