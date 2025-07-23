Кашеварова: Военные вмешались в дело жестоко избитого в Москве подростка

Группа российских военнослужащих и силовиков вмешалась в дело жестоко избитого в столице 17-летнего подростка. Об этом сообщила общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.
По ее словам, бойцы приехали в палату пострадавшего, чтобы взять его «под свою опеку» и защиту, потому что ситуация в его семье является неблагополучной.
— Знаю, что Следственный комитет РФ ведет эту тему. И что дело не сбросят на тормозах, — написала она в Telegram-канале.
21 июля стало известно, что в лесу в районе Гольяново на подростка напала группа более старших молодых людей. Они раздели его, нанесли множество ударов, а также с помощью палки попытались совершить сексуальное насилие.
По информации, предоставленной Коллегией адвокатов «Колотушкин, Миклашевская и Партнеры», представляющей интересы пострадавшего, «суд» над подростком устроили представители группировки, которые ранее уже издевались над молодыми людьми. Роль «судьи» исполнила девушка, которая постановила «наказать» парня.