Bloomberg: хакеры атаковали национальное управление ядерной безопасности США

Как отмечается, злоумышленникам не удалось получить доступ к секретной информации. Минэнерго заявило агентству, что хакерская атака сказалась на ведомстве «минимальным образом» и что специалисты восстанавливают «пострадавшие системы».
По информации Bloomberg, от действий хакеров также пострадали американское министерство образования, ряд ведомств на уровне штатов и системы, принадлежащие правительствам европейских и ближневосточных стран.
Компания Microsoft утверждает, что к атакам могут быть причастны группировки Linen Typhoon и Violet Typhoon, якобы связанные с Китаем.