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Bloomberg: хакеры атаковали национальное управление ядерной безопасности США

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Хакерская атака на программное обеспечение Microsoft SharePoint затронула Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Источник: Freepik

Как отмечается, злоумышленникам не удалось получить доступ к секретной информации. Минэнерго заявило агентству, что хакерская атака сказалась на ведомстве «минимальным образом» и что специалисты восстанавливают «пострадавшие системы».

По информации Bloomberg, от действий хакеров также пострадали американское министерство образования, ряд ведомств на уровне штатов и системы, принадлежащие правительствам европейских и ближневосточных стран.

Компания Microsoft утверждает, что к атакам могут быть причастны группировки Linen Typhoon и Violet Typhoon, якобы связанные с Китаем.