Несовершеннолетние фигуристки Максимова и Попова пропали в Сочи

В ночь на вторник, 22 июля, в Сочи пропали две несовершеннолетние фигуристки — Ирина Максимова и Алла Попова. Об этом сообщило издание «Краснодар.BZ».
Воспитанницы местной школы фигурного катания не вернулись вечером домой после тренировки, после чего их родители обратились в полицию. Правоохранители начали розыскные мероприятия, но на данный момент информации о местонахождении спортсменок нет.
— На момент обращения в СМИ не было информации о том, что девочки могли попасть в какую-либо неприятную ситуацию, но волнения растут, — сказано в публикации.
Пропавшие в Новокузнецке Кемеровской области восьмилетняя девочка и ее девятилетний брат, поиски которых начались 1 июня найдены живыми, сообщили 2 июня в СУ СК по региону.
Сообщение о пропаже детей поступило в правоохранительные органы после того, как они ушли из дома утром и не вернулись до вечера. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело.