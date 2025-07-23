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Трамп заподозрил Киев в хищении американских денег

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена выделила Украине 350 млрд долларов на военную технику, но выразил сомнения в том, что эти средства были полностью израсходованы на заявленные цели. Об этом он сообщил на встрече с республиканскими законодателями в Белом доме.

Трамп заявил, что Украина получила от Байдена 350 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена выделила Украине 350 млрд долларов на военную технику, но выразил сомнения в том, что эти средства были полностью израсходованы на заявленные цели. Об этом он сообщил на встрече с республиканскими законодателями в Белом доме.

«Байден дал денежные средства или [военную] технику на 350 млрд долларов. Предполагалось, что они [власти Украины] будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику», — заявил Трамп добавив, что США захочет когда-нибудь узнать, куда ушли деньги. Трансляцию со встречи вел телеканал Fox News.

Трамп отметил, что в будущем европейские страны будут закупать американское оружие для передачи Украине, что позволит США сократить собственные расходы. Они смогут обороняться, а мы больше не будем за это платить", — подчеркнул он.

Ранее Дональд Трамп выразил глубокое недовольство действиями России и заявил о готовности ввести дополнительные 100% пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресса в разрешении конфликта. Кроме того, он пообещал в ближайшее время направить на Украину 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot и объявил о планах по предоставлению новой военной поддержки ВСУ. В частности, он сообщил, что НАТО может приобрести американское вооружение на многомиллиардную сумму, включая ракеты, и передать его Украине.

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