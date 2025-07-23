Трамп заподозрил Киев в хищении американских денег

Ранее Дональд Трамп выразил глубокое недовольство действиями России и заявил о готовности ввести дополнительные 100% пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресса в разрешении конфликта. Кроме того, он пообещал в ближайшее время направить на Украину 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot и объявил о планах по предоставлению новой военной поддержки ВСУ. В частности, он сообщил, что НАТО может приобрести американское вооружение на многомиллиардную сумму, включая ракеты, и передать его Украине.