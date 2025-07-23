В Сосновоборске на пожаре в квартире пострадал ребенок

В Сосновоборске произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого пострадал девятилетний мальчик.
Возгорание возникло в квартире на втором этаже и было ликвидировано на площади 6 квадратных метров.
До прибытия пожарных подразделений 15 жильцов дома, в том числе четверо детей, эвакуировались самостоятельно.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В тушении пожара принимали участие 13 человек личного состава и 3 единицы техники.
Как ранее писал «МК в Туле», в Красноярске на Ярославской жилой дом пострадал от короткого замыкания. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. В тушении было задействовано 5 единиц спецтехники и 18 человек личного состава.