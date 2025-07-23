Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сосновоборске на пожаре в квартире пострадал ребенок

В Сосновоборске произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого пострадал девятилетний мальчик.

В Сосновоборске произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого пострадал девятилетний мальчик.

Возгорание возникло в квартире на втором этаже и было ликвидировано на площади 6 квадратных метров.

До прибытия пожарных подразделений 15 жильцов дома, в том числе четверо детей, эвакуировались самостоятельно.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В тушении пожара принимали участие 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Как ранее писал «МК в Туле», в Красноярске на Ярославской жилой дом пострадал от короткого замыкания. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. В тушении было задействовано 5 единиц спецтехники и 18 человек личного состава.