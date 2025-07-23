В Красноярском крае за сутки потушили 14 пожаров

За прошедшие сутки спасатели трижды привлекались к оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях. В городе Дудинка в результате ДТП произошло возгорание автомобиля. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работала одна единица техники и пять человек личного состава.