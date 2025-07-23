В Красноярском крае за сутки потушили 14 пожаров

Сотрудники УМЧС России по Красноярскому краю выезжали на возгорания 14 раз за сутки.
В садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Нерудник» Манского района произошел пожар, в результате которого полностью сгорел дачный дом площадью 55 квадратных метров. Предварительная причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. На месте происшествия работали три единицы техники и десять человек личного состава.
За прошедшие сутки спасатели трижды привлекались к оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях. В городе Дудинка в результате ДТП произошло возгорание автомобиля. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работала одна единица техники и пять человек личного состава.
Происшествий на воде не зафиксировано.
За прошедшие сутки происшествий на водных объектах в регионе зафиксировано не было.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Сосновоборске на пожаре в квартире пострадал ребенок. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В тушении пожара принимали участие 13 человек личного состава и 3 единицы техники.