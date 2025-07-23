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В Красноярском крае за сутки потушили 14 пожаров

Сотрудники УМЧС России по Красноярскому краю выезжали на возгорания 14 раз за сутки.

Сотрудники УМЧС России по Красноярскому краю выезжали на возгорания 14 раз за сутки.

В садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Нерудник» Манского района произошел пожар, в результате которого полностью сгорел дачный дом площадью 55 квадратных метров. Предварительная причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. На месте происшествия работали три единицы техники и десять человек личного состава.

За прошедшие сутки спасатели трижды привлекались к оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях. В городе Дудинка в результате ДТП произошло возгорание автомобиля. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работала одна единица техники и пять человек личного состава.

Происшествий на воде не зафиксировано.

За прошедшие сутки происшествий на водных объектах в регионе зафиксировано не было.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Сосновоборске на пожаре в квартире пострадал ребенок. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В тушении пожара принимали участие 13 человек личного состава и 3 единицы техники.