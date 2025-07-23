Люди прыгали из окон при крупном пожаре в центре Москвы: подробности к этому часу

В результате происшествия пострадали девять человек, которые были госпитализированы в московские больницы, в том числе в Институт Склифосовского, а также в городские клинические больницы имени Пирогова, Юдина и Демихова. Всем пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь. На месте работало 15 бригад скорой помощи, Центр медицины катастроф и оперативные службы, передает telegram-канал «Московская медицина». МЧС подтвердило гибель одного человека.