Люди прыгали из окон при крупном пожаре в центре Москвы: подробности к этому часу

Пожар охватил две квартиры жилого дома (архивное фото).
Ночью в Москве на улице Мытная произошел пожар в жилом доме. Огнем были охвачены две квартиры и балкон, расположенные на четвертом этаже. До прибытия пожарных подразделений трое жильцов выпрыгнули из окна этого этажа. Причины возгорания на текущий момент не называются. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU.
Что произошло.
Пожар вспыхнул в жилом доме № 25, корпус 1 на улице Мытная. Возгорание началось в одной из квартир на четвертом этаже, после чего огонь быстро распространился на соседние помещения и кровлю здания. Жители близлежащих домов сообщают о сильном запахе гари, который распространился по всему району.
Как спасатели тушили пожар.
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На место происшествия оперативно прибыли 34 сотрудника МЧС России и 10 единиц специальной техники, сообщил telegram-канал МЧС Москвы. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров. В ходе спасательной операции из здания было эвакуировано 15 человек. Двоих удалось спасти из очага возгорания Информации о причинах возгорания не поступало.
Пострадавшие и погибшие.
В результате происшествия пострадали девять человек, которые были госпитализированы в московские больницы, в том числе в Институт Склифосовского, а также в городские клинические больницы имени Пирогова, Юдина и Демихова. Всем пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь. На месте работало 15 бригад скорой помощи, Центр медицины катастроф и оперативные службы, передает telegram-канал «Московская медицина». МЧС подтвердило гибель одного человека.
Трое пострадавших до прибытия спасателей выпрыгнули из окна четвертого этажа и получили тяжелые травмы, среди которых переломы позвоночника, таза и бедра. Остальные получили ожоги разной степени и отравления продуктами горения, рассказал источник РЕН ТВ.